Монца зуміла зрівняти рахунок у грі з Ювентусом на останніх хвилинах. У цей момент і розгорівся скандал – хавбек Монци підбіг до Адріена Рабйо та став святкувати прямо перед французом.

Божевільна кінцівка та шалені сейви голкіпера у відеоогляді матчу Монца – Ювентус – 1:2

Ювентус вирвав перемогу на 90+4 – саме Рабйо віддав гольову передачу на вирішальне взяття воріт. Вже після гри Адріен написав у сторіс, звертаючись до Гальярдіні: "Вчись бути скромним, тому що до фінального свистка може трапитись будь-що. Пам'ятай це".

Італієць не заспокоївся на цьому та перейшов на особисте: "Те, що відбувається на полі, залишається на полі, а не в соціальних мережах. Іди подзвони мамі".

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