Монца сумела сравнять счет в игре с Ювентусом на последних минутах. В этот момент и разгорелся скандал – хавбек Монцы подбежал к Адриену Рабьо и стал праздновать прямо перед французом.

Сумасшедшая концовка и безумные сейвы голкипера в видеообзоре матча Монца – Ювентус – 1:2

Ювентус вырвал победу на 90+4 – именно Рабьо отдал голевую передачу на решающее взятие ворот. Уже после игры Адриен написал в сторис, обращаясь к Гальярдини: "Учись быть скромным, потому что до финального свистка может случиться что угодно. Помни это".

Итальянец не успокоился на этом и перешел на личное: "То, что происходит на поле, остается на поле, а не в социальных сетях. Иди позвони маме".

Ювентус стал лидером Серии А, обойдя Интер – туринцы дожали Монцу в матче с суперразвязкой