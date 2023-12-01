Ювентус у випадку перемоги обходив Інтер і очолював турнірну таблицю Серії А мінімум до неділі. Монца після 13 турів набрала 18 очок і посідала 9 місце турнірної таблиці. Останні 4 тури підопічні Палладіно не програвали, а Юве лише тиждень тому обірвав переможну серію, зігравши внічию з Інтером.

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Вже на 9-й хвилині підопічні Аллегрі заробили пенальті. Камб'ясо потягнули за футболку в межах штрафного, той упав, арбітр призначив 11-метровий. До м'яча підійшов Влаховіч, який не зміг переграти Мікеле Ді Грегоріо. Кіпер Монци ще й добивання потягнув, перевівши м'яч на кутовий. Браво!

На жаль для Ді Грегоріо і Монци, вони пропустили одразу після того кутового. Рабйо головою відкрив рахунок. На 33-й хвилині ще один кутовий Ювентуса знову мав стати гольовим. Як Гатті не забив з двох метрів – ймовірно, не знає і він сам. У Монци попереду в першому таймі не було нічого. Хіба що окрім кутового вже в доданий час. Можливо, далося взнаки рішення Палладіно вийти на гру без номінальних форвардів.

Другий тайм був куди нудніший за перший. Ювентус у своєму стилі "сушив" гру. Лише у останній десятихвилинці Монца влаштувала певний тиск на ворота Щенсни, і зуміла відігратися у доданий час. На 90+2 хвилині після навісу Карбоні м'яч, нікого не зачепивши, влетів у ворота. 1:1 – здавалося, що це все, але Юве встиг забити переможний гол. Його автором став Гатті, який буквально розстріляв Ді Грегоріо.

Ювентус набрав 33 очки і на бал випередив Інтер, який 3 грудня зіграє з Наполі. Мінімум на дві доби туринці стали лідерами Серії А.

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