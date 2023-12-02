Ювентус вигриз перемогу у Монци у 14 турі чемпіонату Італії. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Монца ледь не створила сенсацію. Туринці вже на 8-й хвилині заробили пенальті, але фантастична гра Ді Грегоріо завадила забити. Юве свій шанс використав і втримував переможний рахунок аж до 90 хвилини.

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Монца в доданий час відігралася і, здавалось, зуміє втримати нічийний результат. Але Гатті на четвертій компенсованій хвилині знов вивів Ювентус вперед.

Туринці наразі очолюють турнірну таблицю Серії А з 33 балами. Інтер, який має 32 пункти, в 14 турі ще не грав. Монца перебуває на 10 сходинці з 18 очками.