"Напевно, сьогодні Шахтар не показав усі 100%. Був дуже поганий перший тайм у нашому виконанні. У перерві був емоційний спіч тренера, він трішки пройшовся по нас і дав нові настанови. На макеті він показав те, що може змінити результат, і я вважаю, що в другому таймі ми вийшли і змогли втілити в життя саме ті настанови, які тренер дав нам у перерві.

Шедевр Бондаренка та Зубкова у відеоогляді матчу Шахтар – Металіст 1925 – 2:0

Що заважає Шахтарю реалізовувати моменти в матчах чемпіонату? Дійсно, нагод у нас багато, але чомусь ми забиваємо мало. На тренуваннях ми працюємо над реалізацією, але не знаю, чому так. Можливо, далі попре. Можливо, це буде нашою стартовою точкою, і в майбутніх матчах ми зможемо більше забивати та впевненіше здобувати три очки", – поділився Криськів у післяматчевому коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, що "гірники" перемогли Металіст 1925 (2:0) завдяки голам Зубкова та Криськів. Ця звитяга допомогла наблизитись до трійки лідерів УПЛ.

Шахтар обіграв Металіст 1925 та наблизився до лідерів – краса Бондаренка та Зубкова, Назарина мав два шанси на шедевр