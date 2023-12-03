Шахтар та Металіст 1925 зустрілись у поєдинку 16-го туру чемпіонату України. Звіт про матч читайте в цій новині на "Футбол 24".

Шахтар очікувано захопив ініціативу з перших хвилин, проте до небезпечних моментів справа не доходила. Удар Криськів на 11-й хвилині прийшовся прямо у воротаря, а далі особливо моментів біля воріт Сидоренка складно пригадати. Харків'яни вибудували щільний захист, майже забувши про контратаки.

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Металіст 1925 вперше пробив по воротах Різника на 37-й хвилині, але удар Арі пройшов над поперечкою. Зубков перед перервою непогано пробив, але для Сидоренка удар був дуже простим.

Пушіч на другий тайм не випустив Невертона – його замінив інший бразилець, Егіналдо. Вінгер одразу створив момент для Зубкова, але з його ударом під поперечку впорався Сидоренко. "Гірники" мали ще кілька нагод, але Бондаренку та Сікану забракло влучності. Пізніше Артем після шикарної передачі Криськіва не зміг перекинути Сидоренка.

А на 59-й хвилині Шахтар нарешті забив. Бондаренко розрізав пасом увесь захист Металіста 1925, а Зубков уникнув офсайда. Олександр зумів ще й прибрати захисника та покотити у дальній кут. Після цього темп значно знизився, адже Шахтар мав перевагу. "Гірники" забили другий м'яч на 78-й хвилині – Криськів заробив пенальті, і сам його реалізував.

Назарина міг зробити рахунок розгромним: Зубков вивів Єгора на ударну позицію, а той намагався перекинути воротаря – трохи неточно. Опорник майже одразу міг забити справжню красу, але його потужний удар прийняла на себе поперечка. В підсумку, фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Шахтаря з рахунком 2:0.

Таким чином, Шахтар набрав 28 очок та залишився четвертим, але трохи скоротив відставання від трійки лідерів. Металіст 1925 з 15 пунктами залишився одинадцятим.

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