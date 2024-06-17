Сьогодні збірна України починає свій шлях на чемпіонаті Європи 2024 року.

Матчем проти Румунії Україна відкриває для себе Євро-2024. Футболісти постійно наголошують, що грають задля і завдяки нашим захисникам, які боронять нашу державу у війні з росіянами.

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Напередодні гри до Сергія Реброва і його команди звернулися ветерани цієї кривавої війни, які в боях за батьківщину втратили здоров'я, зокрема – зір. Воїни записали мотиваційне відеозвернення до "синьо-жовтої" збірної.

Нагадаємо, на Євро-2024 Україна потрапила до групи Е. Окрім, Румунії суперниками нашої національної команди будуть Бельгія та Словаччина.