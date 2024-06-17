Другий захід Серіхо Рамоса у Севілью виявився не надто тривалим.

Андалуський клуб офіційно повідомив, що 38-річний захисник вирішив не продовжувати контракт і отримає статус вільного агента.

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Минулого літа Рамос покинув ПСЖ і повернувся до рідної Севільї. У сезоні ветеран провів 37 матчів, демонструючи фірмову результативність (7 голів та один асист). Тепер зірковий центрбек може вільно шукати новий клуб.

Загалом у футболці Севільї Рамос відіграв 87 матчів, забив 10 голів. Завтра (18 червня) відбудеться його прощальна прес-конференція.

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