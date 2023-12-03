Шахтар впевнено здолав Металіст 1925 у поєдинку 16-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд гри Шахтар – Металіст 1925 на "Футбол 24".

Перша половина пройшла без голів, а от по перерві Шахтар дотиснув суперника. Бондаренко видав шикарну розрізну передачу на Зубкова, а Олександр елегантно прибрав захисника та закотив у дальній кут.

Шахтар обіграв Металіст 1925 та наблизився до лідерів – краса Бондаренка та Зубкова, Назарина мав два шанси на шедевр

Після цього "гірники" мали кілька можливостей подвоїти перевагу. Зумів зробити це Криськів, який реалізував пенальті. Міг ще двічі забити Назарина, але спочатку він трохи неточно перекинув воротаря, а пізніше його могутній удар поцілив у поперечку.