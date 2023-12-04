"Наверное, сегодня Шахтер не показал все 100%. Был очень плохой первый тайм в нашем исполнении. В перерыве был эмоциональный спич тренера, он немножко прошелся по нам и дал новые установки. На макете он показал то, что может изменить результат, и я считаю, что во втором тайме мы вышли и смогли воплотить в жизнь именно те установки, которые тренер дал нам в перерыве.

Шедевр Бондаренко и Зубкова в видеообзоре матча Шахтер – Металлист 1925 – 2:0

Что мешает Шахтеру реализовывать моменты в матчах чемпионата? Действительно, возможностей у нас много, но почему-то мы забиваем мало. На тренировках мы работаем над реализацией, но не знаю, почему так. Возможно, дальше попрет. Возможно, это будет нашей стартовой точкой, и в будущих матчах мы сможем больше забивать и увереннее добывать три очка", – поделился Крыськив в послематчевом комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, что "горняки" победили Металлист 1925 (2:0) благодаря голам Зубкова и Крыськив. Эта победа помогла приблизиться к тройке лидеров УПЛ.

Шахтер обыграл Металлист 1925 и приблизился к лидерам – красота Бондаренко и Зубкова, Назарина имел два шанса на шедевр