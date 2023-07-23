Судаков став найдорожчим атакувальним півзахисником до 21 року за версією CIES, який виступає не в одному з топ-5 чемпіонатів (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція).

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Георгія оцінили в солідні 32,1 млн євро. Найближчий переслідувач – Віктор Уго з Фламенго (24 млн євро) та Матеус Франса (20,6 млн євро, також з Фламенго). Топ-5 замикають марокканець Біляль Ель-Ханнус (Генк, 18,3 млн євро) та Мартін Батуріна (Динамо Загреб, 15,8 млн євро).

Зазначимо, що Судаков провів за Шахтар 39 матчів у минулому сезоні, ставши однією з головних зірок команди. Хавбек відзначився 5 голами та 11 асистами.

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