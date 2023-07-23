Судаков стал самым дорогим атакующим полузащитником до 21 года по версии CIES, выступающим не в одном из топ-5 чемпионатов (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция).

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Георгия оценили в солидные 32,1 млн евро. Ближайший преследователь – Виктор Уго из Фламенго (24 млн евро) и Матеус Франса (20,6 млн евро, также из Фламенго). Топ-5 замыкают марокканец Биляль Эль-Ханнус (Генк, 18,3 млн евро) и Мартин Батурина (Динамо Загреб, 15,8 млн евро).

Отметим, что Судаков провел за Шахтер 39 матчей в прошлом сезоне, став одной из главных звезд команды. Хавбек отметился 5 голами и 11 ассистами.

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