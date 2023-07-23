Шахтар після "українізованого" сезону, коли в команді виступали здебільшого українці, потроху повертається до витоків. У складі чемпіонів України вже 2 новачки з Бразилії – захисник Педрінью та вінгер Невертон. За останнього заплатили майже 150 мільйонів гривень. У доларах ця сума звучить значно скромніше – трохи більше 4 млн.

На Дениса Гармаша не розраховує Луческу, тож ветерана, можливо, побачимо у казахському Ордабаси, де вже грають Артем Бєсєдін та Євген Макаренко. А Євген Коноплянка близький до переходу в румунський ЧФР Клуж. Детальніше про це все дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".