"Я думаю, що зображення на телебаченні чіткі, і сподіваюся, що Ліга сприймає це серйозно, як це робить з расизмом або подібними речами.

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Я не думаю, що всі фанати Райо такі, тому що вони завжди ставляться до нас з повагою, але завжди є дурень. Сподіваюся, що цього не станеться в інших видах спорту, тому що якщо це станеться в жіночому футболі, ми знаємо, що може статися. Я стримався, тому що у мене є дві доньки, і я сподіваюся, що завтра з ними не трапиться подібне. Сподіваюся, що ліга зробить все необхідне, і що такий дурень не заплямує вболівальників. Є дурні речі, але торкатися дупи людини – це не дурість. Я не хочу робити з цього велику проблему, будемо сподіватися, що це більше не повториться, тому що ми шкодимо футболу", – цитує вінгера AS.

Нагадаємо, коли Лукас Окампос готувався вкинути м'яч з-за бокової, вболівальник Райо засунув аргентинцю палець в дупу.

Також камери зафіксували расистські образи на адресу Ен-Несірі. Фанати називали марокканця "мавпою" та "сучим сином". Ла Ліга вирішила звернутися в прокуратуру після інцидентів на стадіоні.

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