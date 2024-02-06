Фанат запхав палець у дупу зірці Севільї – відео небаченого курйозу в чемпіонаті Іспанії на очах Тотті
Уболівальник Райо Вальєкано спробував вивести гравця Севільї Лукаса Окампоса з рівноваги неординарним способом.
На 33-й хвилині матчу 23-го туру Ла Ліги між Райо Вальєкано і Севільєю стався курйозний випадок. Уболівальник господарів засунув палець у дупу вінгеру Севільї Лукасу Окампосу. Аргентинець готувався вкинути м'яч з-за бокової лінії і занадто близько підійшов до трибун, чим фанат господарів і скористався.
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Сам Окампос пред'явив горе-вболівальнику претензію щодо цієї ситуації, але загалом відреагував досить спокійно. Ця сцена відбулася на очах легенди Роми Франческо Тотті, який вирішив відвідати цю гру. Очевидно, це пов'язано з його сином Крістіаном, який нещодавно підписав контракт із молодіжною командою Райо.
Матч Райо Вальєкано – Севілья завершився з рахунком 1:2.