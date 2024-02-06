"Я думаю, что изображения на телевидении четкие, и надеюсь, что Лига воспринимает это серьезно, как это делает с расизмом или подобными вещами.

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Я не думаю, что все фанаты Райо такие, потому что они всегда относятся к нам с уважением, но всегда есть дурак. Надеюсь, что этого не произойдет в других видах спорта, потому что если это произойдет в женском футболе, мы знаем, что может произойти. Я сдержался, потому что у меня есть две дочери, и я надеюсь, что завтра с ними не случится подобное. Надеюсь, что лига сделает все необходимое, и что такой дурак не запятнает болельщиков. Есть глупые вещи, но трогать задницу человека – это не глупость. Я не хочу делать из этого большую проблему, будем надеяться, что это больше не повторится, потому что мы вредим футболу", – цитирует вингера AS.

Напомним, когда Лукас Окампос готовился вбросить мяч из-за боковой, болельщик Райо засунул аргентинцу палец в задницу.

Также камеры зафиксировали расистские оскорбления в адрес Эн-Несири. Фанаты называли марокканца "обезьяной" и "сукиным сыном". Ла Лига решила обратиться в прокуратуру после инцидентов на стадионе.

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