Француз став одним із ключових гравців в системі італійського фахівця. Карло Анчелотті дав обіцянку Едуардо Камавінга, якщо він виконає одну умову.

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"Карло Анчелотті сказав мені, що потанцює зі мною, коли я заб'ю наступний гол. Я не знаю коли, але він збирається танцювати", – розповів півзахисник в інтерв'ю Téléfoot.

Нагадаємо, Камавінга перейшов у Реал у 2021 році з Ренна. Загалом Едуардо зіграв за вершкових у 130 матчах, в яких забив два голи та віддав шість асистів. У поточній кампанії француз ще не забивав.

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