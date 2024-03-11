Француз стал одним из ключевых игроков в системе итальянского специалиста. Карло Анчелотти дал обещание Эдуардо Камавингу, если он выполнит одно условие.

Очередной "сухой" матч Лунина и дебютный гол ценного новичка мадридцев в видеообзоре игры Реал – Сельта – 4:0

"Карло Анчелотти сказал мне, что потанцует со мной, когда я забью следующий гол. Я не знаю когда, но он собирается танцевать", – рассказал полузащитник в интервью Téléfoot.

Напомним, Камавинга перешел в Реал в 2021 году из Ренна. В общем Эдуардо сыграл за сливочных в 130 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть ассистов. В текущей кампании француз еще не забивал.

Реал разгромил Сельту в матче с двумя автоголами – Лунин отстоял "на ноль", Гюлер забил дебютный гол за Мадрид