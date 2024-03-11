Звезда Реала заключил тайное соглашение с Анчелотти – известно, что придется делать тренеру мадридцев
Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга рассказал о договоренности с главным тренером Карло Анчелотти.
Француз стал одним из ключевых игроков в системе итальянского специалиста. Карло Анчелотти дал обещание Эдуардо Камавингу, если он выполнит одно условие.
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"Карло Анчелотти сказал мне, что потанцует со мной, когда я забью следующий гол. Я не знаю когда, но он собирается танцевать", – рассказал полузащитник в интервью Téléfoot.
Напомним, Камавинга перешел в Реал в 2021 году из Ренна. В общем Эдуардо сыграл за сливочных в 130 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть ассистов. В текущей кампании француз еще не забивал.
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