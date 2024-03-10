Реал розгромив Сельту (4:0) у 28 турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Карло Анчелотті здобула чергову перемогу, обігравши Сельту. Вінісіус відкрив рахунок на 21 хвилині. Попри старання, в першому таймі мадридцям більше не вдалося забити у ворота суперника.

Реал розгромив Сельту в матчі з двома автоголами – Лунін відстояв "на нуль", Гюлер забив дебютний гол за Мадрид

По перерві гравці Сельти двічі відзначилися автоголами. А крапку в розгромі поставив Арда Ґюлер, який забив свій перший гол з моменту переходу в Реал. Щодо Луніна, то Андрій мав не багато робити, але кількома сейвами він відзначився.

Реал посідає першу сходинку з 69 очками, а Сельта розташувалася перед зоною вильоту з 24 балами.