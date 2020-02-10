toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ІНТЕР - МІЛАН

Зірка ПСЖ поспішає на допомогу Ібрагімовічу – Мілан готує чергову "бомбу"

19:31 2465 Читать на русском
Зірка ПСЖ поспішає на допомогу Ібрагімовічу – Мілан готує чергову "бомбу"
Тьягу Сілва може повернутись в Мілан / l'Equipe

Багаторічний капітан ПСЖ Тьягу Сілва може повернутись в Мілан, з яким вигравав Скудетто в сезоні 2010/11.

35-річний бразилець та французький гранд начебто не збираються продовжувати контракт, який завершується вже наступного літа. За ситуацією бразильця пильно стежить Мілан, інформує Corriere dello Sport. Потенційного повернення на Сан-Сіро не виключає й представник футболіста Пауло Тоньєтто.

"В Мілані з'явився новий король", – Лукаку кинув виклик Ібрагімовічу

"Тьягу дуже любить Мілан, але з його майбутнім ще нічого не вирішено. Немає нічого неможливого, – прокоментував агент потенційний камбек свого клієнта на Апенніни.

Нагадаємо, що Тьягу Сілва виступав за "россонері" з 2009-го по 2012-й роки, а потім перебрався в ПСЖ, кольори якого захищає й донині. Бразилець та Ібра були головними героями 18-го Скудетто в історії Мілана.

Інтер – Мілан: рекорд Ібрагімовіча, божественний Лукаку, а Конте демонструє характер

blog_ava
Неймар публічно погодився на перехід в інший клуб
17:34
6654
Теги
ПСЖ ПСЖ Тьягу Сілва Тьягу Сілва Мілан Мілан Італія Трансфери Трансфери Мілана
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
25
хв
Динамо
16:00
БАТЕ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук