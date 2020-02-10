Зірка ПСЖ поспішає на допомогу Ібрагімовічу – Мілан готує чергову "бомбу"

Багаторічний капітан ПСЖ Тьягу Сілва може повернутись в Мілан, з яким вигравав Скудетто в сезоні 2010/11.

35-річний бразилець та французький гранд начебто не збираються продовжувати контракт, який завершується вже наступного літа. За ситуацією бразильця пильно стежить Мілан, інформує Corriere dello Sport. Потенційного повернення на Сан-Сіро не виключає й представник футболіста Пауло Тоньєтто.

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"Тьягу дуже любить Мілан, але з його майбутнім ще нічого не вирішено. Немає нічого неможливого, – прокоментував агент потенційний камбек свого клієнта на Апенніни.

Нагадаємо, що Тьягу Сілва виступав за "россонері" з 2009-го по 2012-й роки, а потім перебрався в ПСЖ, кольори якого захищає й донині. Бразилець та Ібра були головними героями 18-го Скудетто в історії Мілана.

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