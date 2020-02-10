"В Мілані з'явився новий король", – Лукаку кинув виклик Ібрагімовічу

Феєричне міланське дербі вже завершилось, але емоції після гри не вщухають.

Інтер здійснив вражаючий камбек у поєдинку 23-го туру Серії А проти Мілана (4:2), де Лукаку відзначився заключним голом.

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Нападник "нерадзуррі" опублікував у Twitter фото з матчу, де він на кутовому прапорці піднімає свою футболку, підписавши світлину: "У місті новий король". Нагадаємо, повернення Златана Ібрагімовіча в Мілан, анонсували як "прихід короля".

Після 23-х турів чемпіонату Італії Інтер очолює турнірну таблиці, випереджаючи Ювентус за додатковими показниками. Мілан розташувався на 10-й сходинці.

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