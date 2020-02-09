Інтер перестріляв Мілан у дербі – Ібрагімовіч зробив гол+пас, але Лукаку і Ко перевернули матч

Інтер здобув перемогу над Міланом в рамках 23-го туру Серії А. Рахунок і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Напередодні матчу Інтер вважався беззаперечним фаворитом, але жвавіше зустріч розпочав Мілан. "Россонері" не затримували м'яч в середині поля, а намагалися якомога швидше довести його до штрафного суперника. "Нерадзуррі", схоже, були не готові до таких дій і дозволили створити кілька небезпечних моментів: удар Кессьє вдалося заблокувати, а Ібрагімовіч пробив над поперечиною. Згодом з-за меж штрафного приклався Чалханоглу – Паделлі вже був відіграний, а стійка врятувала від пропущеного гола.

Темп, який запропонував Мілан, став сюрпризом для команди Антоніо Конте. У перші 20 хвилин Інтер рідко покидав власну половину поля, а попереду розраховував лише на контратаки та стандарти. Саме після кутових виникала найбільша небезпека у володіннях Доннарумми, яку "червоно-чорні" нейтралізовували з чималими зусиллями. В середині першого тайму чудовий момент створив Лукаку. Бельгієць підхопив м'яч поблизу центральної лінії і промчав правим флангом. Ернандес не встиг повернутися, тому ніхто не заважав Ромелу зряче викотити м'яч під удар Весіно в район 11-метрової позначки. Проте Матіас пробив точно по центру – Доннарумма парирував, а К'яєр підчистив.

Після цього епізоду, Мілан ще кілька разів небезпечно підбирався до володінь Паделлі, а потім гра остаточно перемістиля у середину поля. Швидкості знизилися, що зіграло на руку номінальним господарям. Позиційна гра в Інтера поставлена значно краще, і якщо давати цій команді час перебудовуватися і неквапливо розвивати атаки, то проблеми виникнуть.

Схоже, "россонері" цілком розуміли це, тому не відмовлялися від свого початкового плану – при першому ж перехопленні стрімко розвивати власну атаку. Саме так вдалося відкрити рахунок. Ібрагімовіч перевисів Годіна в повітрі та скинув м'яч на Ребіча, а хорват без жодних зусиль відправив мяч у сітку. А перед самісінькою перервою Мілан забив вдруге. Знову в центрі уваги опинився Ібра. Швед розхитав захист Інтера і вирізав пас на все того ж Ребіча, але в останній момент Шріньяр відправив м'яч на кутовий. Саме цей стандарт і став фатальним. Удар Кессьє вийшов дуже невдалим, але в потрібному місці опинився Златан, який змусив Паделлі вдруге капітулювати. Майже відразу після цього прозвучав свисток на перерву.

Другий тайм розпочався дзеркально. Інтер повернувся із роздягальні заведеним і рішуче налаштованим перевернути перебіг зустрічі. Поки Мілан розбирався, як діяти в нових умовах, рахунок вже став нічийним. Спочатку Марцело Брозовіч розкішним ударом з-за меж штрафного прошив Доннарумму, а всього через дві хвилини після цього Весіно завершив блискучу атаку Інтера, яку організували Годін та Алексіс Санчес, – захист "россонері" в цій ситуації перетворився на статистів.

Емоцій помітно побільшало, так само, як і фолів. За 15 хвилин гри у другому таймі Фабіо Мареска показав гравцям чотири жовтих картки, у першому не було жодної. Команди навіть встигли поз'ясовувати стосунки після фолу Шкріняра проти Кастільєхо. Словак у тій ситуації побачив перед собою "гірчичник". Барелла надто активно сперечався і отримав аналогічне покарання. Ще менше пощастило асистенту Антоніо Конте Крістіану Стелліні – його арбітр взагалі вилучив із технічної зони Інтера.

Мілану так і не вдалося відійти від шоку. Підопічні Стефано Піолі не були схожі навіть на тінь самих себе у першому таймі. Інтер впевнено господарював на полі, створював моменти біля воріт Доннарумми і не допускав поблизу власних. Було зрозуміло, що такий тиск з часом принесе плоди. На 70-й хвилині "нерадзуррі" заробили право на кутовий, Кандрева виконав подачу, а Де Врей красивим ударом вивів свою команду вперед.

Відразу після цього Конте кинув у бій зимового новачка Крістіана Еріксена. Помітно, що данець лише звикає до моделі гри Інтера, але свій шанс забити у дебютному дербі делла Мадонніна отримав. Хавбек взявся виконувати штрафний і зробив це блискуче – голкіпер Мілана вже не дотягувався до м'яча, але той влучив у хрестовину і вилетів у поле.

Завершення матчу Мілан провів в атаці, намагаючись врятувати бодай нічию. Найкращий шанс був у Златана Ібрагімовіча. Лукас Пакета виконав навіс із лівого краю штрафного, а швед у відчайдушній боротьбі зумів пробити по воротах – стійка. Інтер міг ловити "россонері" на контратаці, але Лукаку затягнув із рішенням і його встигли накрити захисники. Проте невдовзі бельгієць таки своє взяв, замкнувши навіс Мозеса – 4:2. Цілком заслужена перемога команди Антоніо Конте.

Ця перемога принесла Інтеру 54 очки після 23-х турів і лідерство в турнірній таблиці Серії А. У Мілана залишилося 32 пункти і десята сходинка.