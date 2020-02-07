Тьягу Сілва влітку покине ПСЖ

Схоже, захисник ПСЖ Тьягу Сілва проводить останній сезон у футболці парижан.

ПСЖ не має наміру продовжувати співпрацю із Тьягу Сілвою, повідомляє авторитетне видання L'Équipe.

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Чинний контракт 35-річного бразильця з парижанами завершується влітку, тоді гравець і попрощається з клубом. Нагадаємо, Тьягу є ветераном ПСЖ, гравець приєднався до клубу у 2012 році та встиг стати капітаном паризької команди. Разом з ПСЖ бразилець завоював 6 титулів Ліги 1.

В поточному сезоні чемпіонату Франції Сілва провів 19 поєдинків.

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