Тьягу Сілва влітку покине ПСЖ

Україна — 18:05 3544
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Дерліс Гонсалес покинув Динамо та перейшов у Олімпію
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Ярмоленко готується до повернення на поле – Мойєс розповів про відновлення українцяАнглія — 17:49 798
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Райо Вальєкано програв апеляцію у "справі Зозулі" – рішення про покарання набрало чинностіІспанія — 17:22 2064
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Дербі делла Мадонніна, німецька битва за Салатницю і севільська реабілітація для Сетьєна: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 16:00 1495
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Циганков не зіграє жодного матчу за Динамо на тренувальних зборах, – ЗМІУкраїна — 12:40 6930