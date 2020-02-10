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Звезда ПСЖ спешит на помощь Ибрагимовичу – Милан готовит очередную "бомбу"

19:37 374 Читати українською
Звезда ПСЖ спешит на помощь Ибрагимовичу – Милан готовит очередную "бомбу"
Тьягу Сілва може повернутись в Мілан / l'Equipe

Многолетний капитан ПСЖ Тьягу Силва может вернуться в Милан, с которым выигрывал Скудетто в сезоне 2010/11.

35-летний бразилец и французский гранд вроде бы не собираются продлевать контракт, который завершается уже следующим летом. За ситуацией бразильца пристально следит Милан, информирует Corriere dello Sport. Потенциального возвращения на Сан-Сиро не исключает и представитель футболиста Пауло Тоньетто.

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"Тьягу очень любит Милан, но с его будущим еще ничего не решено. Нет ничего невозможного", – прокомментировал агент потенциальный камбэк своего клиента на Апеннины.

Напомним, что Тьягу Силва выступал за "россонери" с 2009-го по 2012-й годы, а затем перебрался в ПСЖ, цвета которого защищает и поныне. Бразилец и Ибра были главными героями 18-го Скудетто в истории Милана.

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