"Обстеження підтвердило, що я повинен зробити операцію найближчими днями. Я дуже хотів би завершити цей сезон красиво, але Бог цього не хотів.

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Я просто хотів би подякувати вам за цей чудовий сезон, сповнений емоцій, і сказати спасибі всім хто нас підтримує мене. Дякую всім українським вболівальникам, які підтримували мене. До зустрічі в наступному сезоні", – написав Макуана у своєму Instagram.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк в Telegram-каналі роз'яснив, скільки конголезець може пропустити. "Найчастіше у випадках операції при травмі мʼязів задньої поверхні стегна мова йде про відрив сухожилля від кістки. Така травма практично не має шансів зростися самостійно, саме тому передбачає механічне прикріплення сухожилля до сідничного горба кістки гвинтами.

Реабілітація після такої травми складає до 6 місяців, адже після самої операції є дуже багато обмежень, найважливіше з яких – не розтягувати мʼяз та сухожилля. Оперованій структурі слід дати зростися, а потім підвести весь масивний мʼяз до готовності до навантажень".

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