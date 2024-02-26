Травма Макуана, яку він отримав у поєдинку проти Руху, виявилась важкою. У конголезця діагностували розрив м'язу задньої поверхні стегна, повідомляє ТаТоТаке.

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Орієнтовні терміни відновлення – 5-8 тижнів, тобто вже у квітні Бені може повернутись на поле. Але все залежить від стану сухожилля – якщо воно пошкоджене, то на гравця чекає важка операція.

Відзначимо, що Макуана після переходу в Полісся влітку 2023 року став головною зіркою житомирського клубу, у 20 матчах записав до свого активу 4 голи та 3 асисти.

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