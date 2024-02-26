"Обследование подтвердило, что я должен сделать операцию в ближайшие дни. Я очень хотел бы завершить этот сезон красиво, но Бог этого не хотел.

Полесье рискует потерять свою главную звезду до конца сезона – он покидал поле на носилках

Я просто хотел бы поблагодарить вас за этот замечательный сезон, полный эмоций, и сказать спасибо всем кто нас поддерживает меня. Спасибо всем украинским болельщикам, которые поддерживали меня. До встречи в следующем сезоне", – написал Макуана в своем Instagram.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк в Telegram-канале разъяснил, сколько конголезец может пропустить. "Чаще всего в случаях операции при травме мышц задней поверхности бедра речь идет об отрыве сухожилия от кости. Такая травма практически не имеет шансов срастись самостоятельно, поэтому предусматривает механическое прикрепление сухожилия к седалищному горбу кости винтами.

Реабилитация после такой травмы составляет до 6 месяцев, ведь после самой операции есть очень много ограничений, самое важное из которых – не растягивать мышцу и сухожилия. Оперированной структуре следует дать срастись, а затем подвести всю массивную мышцу к готовности к нагрузкам".

Рух отобрал очки у Полесья – лидер УПЛ потерял своего "Мбаппе"