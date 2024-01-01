Ботман проводить свій другий сезон у складі Ньюкасла. У матчі п'ятого туру цього сезону АПЛ із Брентфордом нідерландець зазнав травми хрестоподібної зв'язки коліна, але, незважаючи на це, зіграв у двох наступних матчах своєї команди – з Міланом (0:0) і Шеффілд Юнайтед (8:0). Ба більше, Ботман став автором одного з голів у ворота Шеффілда.

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Наступного дня після розгромної перемоги коліно Свена сильно опухло, після чого його обстежили. "Сканування показало, що коліно сильно пошкоджене. Деякі фахівці сказали, що хрестоподібна зв'язка була повністю розірвана, інші сказали, що це не так. Тому я просто трохи відпочив, щоб уникнути операції. Ця процедура не дозволила б мені грати наступні 9 місяців. Але тепер я повернувся і знову почуваюся добре", – цитує Ботмана Sky Sports.

Ботман – не перший гравець у цьому сезоні, який вийшов на поле з травмою хрестоподібної зв'язки. Нідерландський воротар Штурму К'єлл Схерпен провів за австрійську команду 27 матчів після отримання жахливої травми коліна, і лише потім ухвалив рішення зробити операцію.

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