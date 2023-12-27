Андрій Лунін залишається цікавим варіантом для команд, які мають певні проблеми у воротарській ланці.

Реал пропонує Челсі обмін голкіперами вже у зимове вікно – Андрій Лунін на Роберта Санчеса, стверджує Diario Gol.

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Українець якісно користувався своїми шансами у нинішньому сезоні, але не зміг переконати Карло Анчелотті і хотів би перейти в клуб, де довірятимуть більше. Натомість Челсі не надто задоволений Робертом Санчесом, якого влітку придбали з Брайтона за 25 млн фунтів. Іспанець регулярно припускався помилок та ще й отримав травму.

У боротьбі за Луніна залишається і Ньюкасл, який шукає нового кіпера після важкого пошкодження Ніка Поупа. Найбагатший клуб світу зможе задовольнити фінансові апетити Реала. Обидва клуби АПЛ хочуть розпочати переговори з Мадридом у перші дні січня, коли відкриється трансферне вікно.

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