Ботман проводит свой второй сезон в составе Ньюкасла. В матче пятого тура этого сезона АПЛ с Брентфордом нидерландец получил травму крестообразной связки колена, но, несмотря на это, сыграл в двух последующих матчах своей команды – с Миланом (0:0) и Шеффилд Юнайтед (8:0). Более того, Ботман стал автором одного из голов в ворота Шеффилда.

Лунин может стать партнером Мудрика в результате обмена между Реалом и Челси – самый богатый клуб мира также в борьбе

На следующий день после разгромной победы колено Свена сильно опухло, после чего его обследовали. "Сканирование показало, что колено сильно повреждено. Некоторые специалисты сказали, что крестообразная связка была полностью разорвана, другие сказали, что это не так. Поэтому я просто немного отдохнул, чтобы избежать операции. Эта процедура не позволила бы мне играть последующие 9 месяцев. Но теперь я вернулся и снова чувствую себя в порядке", – цитирует Ботмана Sky Sports.

Ботман - не первый игрок в этом сезоне, который вышел на поле с травмой крестообразной связки. Нидерландский вратарь Штурма Кьелл Схерпен провёл за австрийскую команду 27 матчей после получения ужасной травмы полена, и лишь потом принял решение сделать операцию.

Ноттингем переиграл Ньюкасл благодаря историческому хет-трику Вуда – Нуну прервал безвыигрышную серию и обошёл Миколенко