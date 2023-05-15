З моменту переходу з Баварії в МЮ на правах оренди Забітцер провів 18 матчів у всіх турнірах і забив три м'ячі. Як інформує офіційний сайт "Червоних дияволів", 29-річний австрієць пропустить кінцівку сезону, включно з фінальним матчем Кубка Англії з Манчестер Сіті.

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Таким чином, Марсель не зможе допомогти своїй команді в матчах АПЛ з Борнмутом Іллі Забарного, Челсі Михайла Мудрика та Фулхемом.

"Усі співробітники клубу розчаровані втратою Марселя, адже ми прагнемо добре завершити сезон в АПЛ і Кубку Англії. Ми цінуємо його внесок у наш прогрес. Хочемо побажати Марселю якнайшвидшого одужання", – йдеться в офіційній заяві МЮ.

Згідно з ВВС, керівництво МЮ ще не ухвалило рішення щодо того, чи буде Забітцер викуплений у Баварії після закінчення цього сезону.

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