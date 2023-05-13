В рамках суботньої програми 36-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 36-й тур

Крістал Пелас – Борнмут – 2:0

Голи: Езе, 39, 58

Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон – 2:0

Голи: Марсьяль, 32, Гарначо, 90+7

Астон Вілла – Тоттенхем – 2:1

Голи: Ремзі, 8, Луїс – Кейн, 90 (пен)

Саутгемптон – Фулхем – 0:2

Голи: Вінісіус, 48

Забарний вперше вийшов у основі Борнмута, зігравши з Крістал Пелас повний матч. На жаль, він не обійшовся без результативної помилки. На 39-й хвилині Заа увірвався на лівий край штрафного, а Ілля тримав його – втім, Вілфрід несподівано розвернувся й відклеївся від українця. Далі сталися простріл, скидка п'яткою від Айю й гол Езе. 1:0.

Прикро, адже загалом Забарний проводив хороший тайм. Він був лідером за виносами м'яча зі штрафного (здебільшого, вони означають вибиті подачі), мав одне успішне блокування й одне перехоплення. За кількістю дотиків до м'яча і передач екс-динамівець теж був на вершині, причому чотири паси дістались до адресата на чужій третині поля. Серед усіх захисників лише фулбек Мефам переважав Забарного в просуванні атак.

Втім, була одна явна позиційна помилка. Ще до пропущеного м'яча наш земляк не встежив за кросом у свою зону, дозволивши Вілфріду вискочити з-за спини й пробити з мінімальної відстані. Зате українець не завинив при другому пропущеному м'ячі – Езе на 58-й хвилині прорвався у зону перед штрафним, побачив Забарного й звернув праворуч, після чого пробив у праву дев'ятку.

Другий тайм виявився не таким яскравим для Забарного, але більше голів він не пропускав.

У паралельному матчі МЮ святкував перемогу над Вулверхемптоном. На 32-й хвилині відзначився Марсьяль, який завершив класну контратаку "дияволів". У компенсований же час "вулвз" добив Гарначо.

Завдяки цьому успіху підопічні Еріка Тен Хага не тільки перервали 2-матчеву серію поразок в АПЛ, а й відірвались від п'ятої позиції (тобто, від Ліверпуля) на чотири очки!

Тоттенхем зазнав поразки від Астон Вілли, знову пропустивши ранній гол. Загалом, у п'яти останніх турах "шпори" пропускали гол в стартові 10 хвилин цілих 7 разів! В другому таймі Дуглас Луїс подвоїв перевагу бірмінгемців, однак влучний пенальті Кейна на 90-й хвилині залишився єдиним забитим м'ячем гостей.

Сон на 90+7-й хвилині міг врятувати Тоттенхем, але його гол не зарахували. Як наслідок, північні лондонці відстали від зони ЛЧ на дев'ять очок, втративши навіть математичні шанси на топ-4. Команда має великі шанси опуститись за межі зони єврокубків – Тоттенхем йде шостим, а Астон Вілла має рівність за заліковими балами, а Брайтон відстає на два залікових бали. Причому у підопічних Де Дзербі аж три матчі в запасі.

Саутгемптон зазнав поразки від Фулхема й офіційно вилетів з АПЛ.