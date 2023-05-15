С момента перехода из Баварии в МЮ на правах аренды Забитцер провел 18 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Как информирует официальный сайт "красных дьяволов", 29-летний австриец пропустит концовку сезона, включая финальный матч Кубка Англии с Манчестер Сити.

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Таким образом, Марсель не сможет помочь своей команде в матчах АПЛ с Борнмутом Ильи Забарного, Челси Михаила Мудрика и Фулхэмом.

"Все сотрудники клуба разочарован потерей Марселя, ведь мы стремимся хорошо завершить сезон в АПЛ и Кубке Англии. Мы ценим его вклад в наш прогресс. Хотим пожелать Марселю скорейшего выздоровления", – говорится в официальном заявлении МЮ.

Согласно ВВС, руководство МЮ ещё не приняло решение о том, будет ли Забитцер выкуплен у Баварии по окончании этого сезона.

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