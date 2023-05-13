Два тури поспіль Манчестер Юнайтед не міг перемогти в рамках чемпіонату Англії. Команда Тен Хага підпустила близько Ліверпуль і ризикувала втратити четверту сходинку. Тому було необхідно перервати чорну смугу і здобути перемогу. Завдяки Марсьялю та Гарначо це вдалося зробити.

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Манчестер Юнайтед залишається на четвертому місці, випереджаючи Ліверпуль на чотири бали. Вулверхемптон посідає 13 сходинку з 40 очками.