Суха перемога манкуніанців у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон – 2:0
23:30 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед приймав Вулверхемптон у 36 турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Два тури поспіль Манчестер Юнайтед не міг перемогти в рамках чемпіонату Англії. Команда Тен Хага підпустила близько Ліверпуль і ризикувала втратити четверту сходинку. Тому було необхідно перервати чорну смугу і здобути перемогу. Завдяки Марсьялю та Гарначо це вдалося зробити.
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Манчестер Юнайтед залишається на четвертому місці, випереджаючи Ліверпуль на чотири бали. Вулверхемптон посідає 13 сходинку з 40 очками.
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