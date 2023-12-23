Зірка Ман Сіті приголомшив новинами про стан здоров'я: "Це був один із найгірших підкатів у моїй кар'єрі"
Фанати Манчестер Сіті з тривогою чекали новин про Родрі, який не зміг дограти фінал Клубного чемпіонату світу.
Наприкінці зустрічі хавбек Флуміненсе Алекссандер грубо підкотився під іспанця, якому довелося покидати поле в супроводі лікарів. Родрі ризикував надовго скласти компанію Холанду і де Брюйне в лазареті, але ключовий гравець Гвардіоли запевнив, що все не так страшно.
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"Мені дуже пощастило. Це був один із найгірших підкатів у моїй кар'єрі. Я дуже злякався, бо відчув щось у коліні. На щастя, нічого не сталося. Я сказав гравцю Флуміненсе: "Ти не можеш так робити".
Сьогодні я виграв більше, ніж трофей. Я благополучно повернувся додому, хоча був дуже близьким до сліз. Я дуже хвилювався, але це дрібниці. Так, я буду готовий до Евертона (27 грудня). Ще трохи болить, це був справді драматичний момент, але нічого страшного", – наводить слова Родрі Sky Sports.
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