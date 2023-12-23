Злива рекордів у відеоогляді фіналу Клубного ЧС Манчестер Сіті – Флуміненсе – 4:0
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Манчестер Сіті розгромив Флуміненсе у фіналі Клубного ЧС-2023. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Все стало зрозуміло до середини першого тайму. Альварес відкрив рахунок вже на 40-й секунді, а Ніно зрізав м'яч у власні ворота. По перерві Сіті добив Флуміненесе голом Фодена і дублем Альвареса – 4:0.
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Після гри чимало роботи мали любителі статистики. Головні рекорди – найшвидший гол у фіналі Клубних ЧС, найбільша кількість трофеїв за рік для будь-якого англійського клубу (5) і найбільше перемог на Клубному Мундіалі серед тренерів (4).
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