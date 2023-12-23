Все стало зрозуміло до середини першого тайму. Альварес відкрив рахунок вже на 40-й секунді, а Ніно зрізав м'яч у власні ворота. По перерві Сіті добив Флуміненесе голом Фодена і дублем Альвареса – 4:0.

Ман Сіті розгромно виграв перший Клубний ЧС – рекордний гол на 40-й секунді, Гвардіола ризикує втратити третю суперзірку

Після гри чимало роботи мали любителі статистики. Головні рекорди – найшвидший гол у фіналі Клубних ЧС, найбільша кількість трофеїв за рік для будь-якого англійського клубу (5) і найбільше перемог на Клубному Мундіалі серед тренерів (4).