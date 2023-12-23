В конце встречи хавбек Флуминенсе Алекссандер грубо покатился под испанца, которому пришлось покидать поле в сопровождении врачей. Родри рисковал надолго составить компанию Холанду и де Брюйне в лазарете, но ключевой игрок Гвардиолы заверил, что все не так страшно.

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"Мне очень повезло. Это был один из худших подкатов в моей карьере. Я очень испугался, потому что почувствовал что-то в колене. К счастью, ничего не произошло. Я сказал игроку Флуминенсе: "Ты не можешь так делать".

Сегодня я выиграл больше, чем трофей. Я благополучно вернулся домой, хотя был очень близок к слезам. Я очень волновался, но это пустяки. Да, я буду готов к Эвертону (27 декабря). Еще немного болит, это был действительно драматичный момент, но ничего страшного", – приводит слова Родри Sky Sports.

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