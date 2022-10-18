Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп співчуває підопічному, який не поїде на Мундіаль в Катарі.

Нападник Діогу Жота пропустить чемпіонат світу через травму литкового м'язу, яку він отримав у матчі АПЛ проти Ман Сіті (1:0).

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"Це доволі серйозна травма. Дуже сумно для хлопця, для Португалії і для всіх. Йдеться про місяці відсутності, ми побачимо. Я не хочу наводити дати, але так, це буде довго. Втім, це ж Діогу, він спокійно сприйняв ситуацію", – цитує Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, збірна Португалії потрапила в одну групу з Ганою, Південною Кореєю та Уругваєм. Жота є важливим виконавцем піренейців, за яких загалом провів 28 матчів та оформив 10 голів.

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