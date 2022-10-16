Клопп грамотно обмежив Сіті та Холанда

Ліверпуль переживає кризу на початку сезону: багато травм, лідери в поганій формі, ігрові зв'язки порушені. Команда виграла лише два матчі в чемпіонаті та опинилася в середині таблиці. Юрген Клопп спробував знайти новий імпульс, змінивши схему в останніх матчах. Мерсисайдці перейшли на 4-4-2, щоб зменшити тиск на півзахисників і знизити критичність їхніх помилок. Сьогодні були чіткі 4-2-3-1.

Арсенал без Зінченка виграв божевільний матч і зберіг лідерство в АПЛ, МЮ поділив очки з Ньюкаслом

Проблемною зоною Ліверпуля мав стати правий фланг оборони. Через пошкодження Матіпа та Конате в центрі захисту вийшов Гомес, а справа травмованого Александера-Арнольда підміняв Мілнер. Однак господарям пощастило, адже Манчестер Сіті внаслідок власних проблем не зміг посилено атакувати той фланг – фулбек Аке пасивно підключається вперед.

"Містяни" сформували ударний кулак на протилежному кінці поля, де взаємодіяли де Брюйне та Канселу. Ліверпуль дуже непогано їх стримував. Де Брюйне та Холанд – найкраща зв'язка сезону (4 голи). Але сьогодні Кевін вперше вивів норвезького монстра (15 голів за 9 матчів АПЛ) на удар лише на 40 хвилині. І загалом: Манчестер Сіті хоч і бив частіше по воротах, однак реальних гольових нагод у першому таймі не мав (0,32 xG).

Клопп відмовився від постійного високого пресингу. Мерсисайдці зустрічали суперника нижче, ніж зазвичай. Зате зберігали компактність. Фабінью і Тьягу перекрили центр поля. У гостей було мінімум часу, щоб прийняти рішення, та мінімум простору, щоб його реалізувати. Холанд на початку другого тайму двічі виграв боротьбу та створив гол (забив Фоден), але йому довелося порушити правила, аби пройти щільну оборону.

Можна сказати, що Ліверпуль стримав Холанда. Норвежець завдав 5 ударів, однак всі з незручних позицій. Він двічі серйозно потурбував Аліссона та залишався постійною загрозою для воріт. Але за весь матч партнери так і не створили Ерлінгу 100-відсоткову нагоду. Манчестер Сіті виглядав занадто передбачуваним і цілком заслужив першу поразку в сезоні. Пеп Гвардіола вже 4 очки програє своєму учню Мікелю Артеті на вершині АПЛ.

Салах ще не оптимальний, але вже герой

Ліверпуль також створив мало моментів. Салах вийшов номінально в центрі, але зміщувався на рідний правий фланг. Туди ж стягувався Фірміно. Підтримували їх Елліот і Мілнер. Так мерсисайдці генерували гостроту, будували хороші атаки. Проблема в тому, що за таких умов ці атаки немає кому завершувати. Робертсон пальнув над поперечиною, Жота також не забив.

У другому таймі пішла різкіша гра з більшою кількістю моментів. Розмін на користь Ліверпуля, який залишався надійнішим біля своїх воріт і отримував більше вільного простору попереду. Саме в такому режимі різницю мав зробити Салах. Єгиптянин жахливий останні місяці, проте на тижні нібито прокинувся, оформивши найшвидший хет-трик в історії Ліги чемпіонів.

Шикарний зараз Фірміно створив для Мохамеда дві нагоди. Одна з них – просто фантастика. Салах змарнував вихід сам на сам з Едерсоном з центра поля. Потім у фірмовому стилі хитнув опонента, але не влучив у дальній кут. Манчестер Сіті продовжував ризикувати – Салах продовжував отримувати шанси. В якій би формі не був Мо, третій момент він вже реалізує.

Після стандарту біля воріт Ліверпуля єгиптянин отримав ще один вихід сам на сам. Аліссон швидко пальнув вперед, Канселу помилився на перехопленні, а Салах цього разу майстерно переграв Едерсона. Цей гол став переможним. Це гол вирішив долю зустрічі. Салах вирішив долю зустрічі. Нуньєс міг завчасно закрити матч, але традиційно жахливо розпоряджався м'ячем. Уругваєць запоров 3 шанси подвоїти перевагу.

Ліверпуль переміг, набрав 13 очок і піднявся на 8 місце. Підсумок справедливий? Так. Досить рівна гра з малою кількістю моментів. У Ліверпуля вони були кращими. Мерсисайдці дуже добре підготувалися до суперника. Мінімізували ризики з врахуванням сильних сторін Сіті та власних проблем. А гості не запропонували чогось особливого. Холанд і де Брюйне не створили гол з нічого, а Салах забив один з очевидних моментів.

Тоттенхем дотиснув вбогий Евертон і наздогнав Ман Сіті в АПЛ – слабкий матч Миколенка, помилка лідера стала фатальною