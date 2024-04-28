Барселоні буде важко втримати в команді захисника Рональда Араухо, за яким полює Баварія та Манчестер Юнайтед.

Уругваєць потрапив на радар кількох європейських грандів. "Кулес" хотіли б зберегти Рональда Араухо і запропонували б йому продовжити угоду.

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За інформацією Diario Sport, Манчестер Юнайтед націлився на захисника і готує Барселоні пропозицію. Баварія, яка теж стежить за Араухо, готова була запропонувати "блаугранас" до 80 мільйонів євро. Манкуніанці мають намір перевищити пропозицію мюнхенців.

Рональд Араухо виступає за Барселону з 2020 року. Загалом захисник відіграв за "кулес" у 147 матчах у всіх турнірах, в яких забив вісім голів та віддав три асисти.

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