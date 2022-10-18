Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сочувствует подопечному, который не поедет на Мундиаль в Катаре.

Нападающий Диогу Жота пропустит чемпионат мира из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил в матче АПЛ против Ман Сити (1:0).

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"Это достаточно серьезная травма. Очень грустно для парня, для Португалии и для всех. Речь идет о месяцах отсутствия, мы увидим. Я не хочу приводить даты, но да, это будет долго. Впрочем, это же Диогу, он спокойно воспринял ситуацию", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, сборная Португалии попала в одну группу с Ганой, Южной Кореей и Уругваем. Жота является важным исполнителем пиренейцев, за которых провел 28 матчей и оформил 10 голов.

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