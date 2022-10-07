Пошкодження щиколотки у 22-річного вінгера виявилося доволі серйозним, інформує прес-служба "вовків".

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Нету знадобиться операція, яка ховає його шанси зіграти за збірну Португалії на чемпіонаті світу. Молодий хавбек переживав схоже розчарування у 2021 році. Тоді він сильно травмував коліно і пропустив перенесений Євро.

Додамо, що в поточному сезоні Нету відіграв за Вулверхемптон 9 матчів і не відзначався результативними діями. Вінгер отримував виклик на останній збір Португалії для Ліги націй, хоча на поле так і не вийшов.

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