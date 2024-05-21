Матч 38-го туру Серії А між Кальярі та Фіорентиною стане для Раньєрі останнім на тренерській лаві. Як інформує сардинський клуб, Раньєрі у віці 72 років ухвалив рішення завершити тренерську кар'єру. Він іде зі світу футболу на високій ноті – головному джентльмену Серії А вдалося врятувати Кальярі в елітному дивізіоні.

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Тренерська кар'єра дона Клаудіо тривала 38 років. За цей час він встиг попрацювати з Наполі, Фіорентиною, Валенсією, Атлетіко, Челсі, Пармою, Ювентусом, Ромою, Інтером, Монако, збірною Греції, Лестером, Нантом, Фулхемом, Сампдорією, Уодфордом і Кальярі.

Раньєрі вигравав Кубок і Суперкубок Італії з Фіорентиною, Кубок Іспанії та Суперкубок УЄФА з Валенсією, чемпіонат Франції з Монако і чемпіонат Англії з Лестером. Останній успіх вважається його шедевром і найвищою точкою кар'єри.

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