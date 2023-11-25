Після матчу Манчестер Сіті та Ліверпуля (1:1) нападник Дарвін Нуньєс зчепився з Хосепом Гвардіолою.

У 13 турі АПЛ "містяни" зустрічалися з мерсисайдцями у матчі за перше місце. Манчестер Сіті та Ліверпуль поділили очки, зігравши внічию 1:1. Після фінального свистка на камери потрапила сутичка між Дарвіном Нуньєсом та Пепом Гвардіолою.

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Нападник Ліверпуля та наставник Манчестер Сіті щось бурхливо доводили один одному. Емоції були настільки гарячими, що обох довелося розтягувати. Юрген Клопп намагався заспокоїти Нуньєса, на обличчі якого читався гнів. Що саме стало причиною розбірки, наразі невідомо.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті перебуває на першій сходинці з 29 балами. Ліверпуль посідає друге місце з 28 очками.

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