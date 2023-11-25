Манчестер Сіті та Ліверпуль поділили очки (1:1) у зустрічі 13 туру чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

В центральному матчі АПЛ "містяни" приймали на своєму полі команду Юргена Клоппа. В напруженому матчі команди поділили очки (1:1), а відзначитися вдалося Ерлінгу Холанду та Александеру-Арнольду.

Ман Сіті подарував Ліверпулю нічию: Холанд побив диво-рекорд АПЛ, але змарнував казкові моменти – миттєва розплата

Норвежець, забивши у ворота Ліверпуля, оформив свій 50 гол в АПЛ. Для цього йому знадобилося лише 48 матчів. Холанд встановив рекорд – раніше нікому не вдавалося дійти до такої позначки так швидко. Попередній рекорд належав Енді Коулу – він забив 50 голів за 65 матчів.

На цю мить Манчестер Сіті посідає перше місце з 29 балами. Ліверпуль перебуває на другій сходинці з 28 очками.