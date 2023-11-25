После матча Манчестер Сити и Ливерпуля (1:1) нападающий Дарвин Нуньес сцепился с Хосепом Гвардиолой.

В 13 туре АПЛ "горожане" встречались с мерсисайдцами в матче за первое место. Манчестер Сити и Ливерпуль поделили очки, сыграв вничью 1:1. После финального свистка на камеры попала стычка между Дарвином Нуньесом и Пепом Гвардиолой.

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Нападающий Ливерпуля и наставник Манчестер Сити что-то бурно доказывали друг другу. Эмоции были настолько горячими, что обоих пришлось растягивать. Юрген Клопп пытался успокоить Нуньеса, на лице которого читался гнев. Что именно стало причиной разборки, пока неизвестно.

Напомним, что Манчестер Сити находится на первой строчке с 29 баллами. Ливерпуль занимает второе место с 28 очками.

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