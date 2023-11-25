Битва двох нацйсильніших команд АПЛ цього сезону. Двох найкращих бомбардирів. Матч, як і онлайн-трансляція Ман Сіті – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 14:30. Дуже обережний початок. Перший удар на 11 хвилині прийшов після привозу Аліссона. Голкіпер збірної Бразилії налякався тиску господарів і покотив прямо на Фодена. Філ пробив прямолінійно низом, страж воріт "червоних" спокійно виправився. Момент Ліверпуля імені Матіпа. Камерунський центрбек прорвав лінії оборони Сіті, спокійно продершись по центру з м'ячем і покотивши праворуч. А там уже Салах ідеально подав на голову Дарвіну – звісно ж, уругваєць з кількох метрів пробив прямо в голкіпера.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: склади і онлайн-трансляція матчу за перше місце АПЛ

Джонс на межі воротарського під гарячим пресингом віддавав на Аліссона. Сьогодні це ризикована затія, але бразилець з великими труднощами встиг вибити перед тим, як його накрив Холанд. Доку розриває один в один Трента і прострілює. Аліссон цього разу невпевнено грає на виході, але обійшлося тільки кутовим без гостроти. Манчестер Сіті почав з 80% контролю, а потім Ліверпуль видав 5-хвилинку зі своїм домінуванням (62%). Цікавий розмін відбувається.

Гвардіола традиційно з дуже гнучкою схемою. Номінальний центрбек Аканджі висувається в опорку, діючи навіть вище за Родрі. Відповідно в обороні зазвичай троє людей: Діаш по центру, Аке зліва, Вокер праворуч. Іспанський хавбек моментами опускається розігрувати початок атак між Діашем та Аке. Аліссон таки оформив "передасист". Вибив прямо на ногу Аке, який не довго думав і вивів Холанда на вбивчу позицію. Норвежець прошив рукавички бразильця ударом у правий нижній.

Аканджі відповідає своєю дикою обрізкою. Собослай класно зіграв на випередження і віддав за спини. Однак снаряд пішов дещо в гострий кут, звідки Дарвін пробив повз ворота. Перед тим уругваєць також запоров контру 3 в 3 невдалим пасом у спину Салаху. Про забігання в очевидний офсайд уже навіть не згадуємо. Зі свого боку Доку двічі знищує на швидкості правий фланг Ліверпуля. Спершу сам не влучив, згодом Альварес схибив після пасу бельгійця. Фоден класно пробив здалеку, завершивши перший тайм, Аліссон не менш ефектно потягнув.

Альварес, Холанд і той же Філ стріляли після перерви. Ліверпуль ніби не вийшов на другий тайм. У другій половині "червоні" можуть похвалитися хіба що невлучним ударом Ван Дейка після кутового. Сіті ефективно вбиває гру контролем, Родрі вимагає пенальті за влучання у стегно, Діаш забиває, але Аканджі начебто заважав Аліссону перед тим. Класика жанру в Ліверпуля. Салах покотив у розріз, Дарвін дав прямо в Едерсона. Холанд з меж воротарського не реалізував убивчий момант після прострілу Доку.

А чи не в наступній атаці Діас не дуже вдало перевів з флангу на фланг, але Салах зіграв на паузі та відкотив у центр, звідки Александер-Арнольд бахнув і виправився за всі невдачі проти вінгера збірної Бельгії. Неймовірний тиск Сіті в компенсовані 8 хвилин. Бернарду, Холанд та Діас втрачають розкішні моменти після стандартів. Аліссон з болем на газоні тримається за задню поверхню стегна.

Холанд найшвидше забив 50 голів за всю історію АПЛ (лише 48 матчів). Для порівняння попереднім рекордсменом був Енді Коул, якому це досягнення підкорилося за 65 турів. Однак сьогоднішня гра запам'ятається більше тим його фатальним промахом у стилі Дарвіна. Манчестер Сіті в якийсь момент міг громити Ліверпуль, однак далеко не вперше в АПЛ 2023/24 віддав переможний матч.