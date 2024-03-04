Мюнхенці запропонували продовження контракту 21-річному гравцю з підвищенням зарплатні до 150 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

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Як повідомляє Mirror, Джамал Мусіала відмовився від продовження контракту з Баварією. Керівництво клубу вважає, що півзахисник планує влітку покинути Німеччину. За ситуацією уважно стежать Ліверпуль, Манчестер Сіті та Челсі. Скаути мерсисайдців та "містян" навіть відвідували матч проти Байєра, щоб переглянути гравця. Очікується, що Баварія попросить за півзахисника близько 80 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що Мусіала виступає за основну команду мюнхенців з 2020 року. Загалом Джамал зіграв за Баварію у 153 матчах, забивши 40 голів та оформивши 27 асистів. Його чинна угода з клубом розрахована до 2026 року.

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