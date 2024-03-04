Керівництво Баварії активно працює над тим, щоб знайти нового тренера для команди.

Томас Тухель оголосив, що покине свій пост влітку після завершення сезону. Німця можуть звільнити й раніше, оскільки команда вже на 10 пунктів відстала від першої сходинки й ризикує залишитися без трофеїв. Керівництво Баварії планує запросити на посаду тренера Хабі Алонсо, але у короткому списку є й інші імена.

Баварія може звільнити Тухеля після наступного матчу – Мюнхен не був готовий до такого провалу

За інформацією Abendzeitung-Muenchen, мюнхенці сподіваються домовитися з Хабі Алонсо, але вважають, що зробити це буде дуже складно. Як один із запасних варіантів розглядається головний тренер Фейєнорда Арне Слот. Нідерландець очолює команду з Роттердама з 2021 року. З нею він виграв Ередивізі та дійшов до фіналу Ліги Конференцій.

Чинна угода Арне Слота з Фейєнордом розрахована до 2026 року. Наразі команда фахівця перебуває на другій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів з 56 очками.

Нагадаємо, що наставник Шахтаря Маріно Пушіч працював помічником Слота у Фейєнорді, а 24 жовтня 2023 року очолив "гірників".

Байєр на виїзді у більшості здолав Кельн і відірвався від Баварії на 10 очок – омріяна Салатниця все ближче