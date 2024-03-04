Мюнхенцы предложили продление контракта 21-летнему игроку с повышением зарплаты до 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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Как сообщает Mirror, Джамал Мусиала отказался от продления контракта с Баварией. Руководство клуба считает, что полузащитник планирует летом покинуть Германию. За ситуацией внимательно следят Ливерпуль, Манчестер Сити и Челси. Скауты мерсисайдцев и "горожан" даже посещали матч против Байера, чтобы просмотреть игрока. Ожидается, что Бавария попросит за полузащитника около 80 миллионов фунтов.

Напомним, что Мусиала выступает за основную команду мюнхенцев с 2020 года. В общем Джамал сыграл за Баварию в 153 матчах, забив 40 голов и оформив 27 ассистов. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 2026 года.

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